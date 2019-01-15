Цулыгин: график у «Салавата» нелёгкий, кто переиграл — делает детские ошибки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (4:5 Б).



«Была очень хорошая и интересная игра. С нашей стороны можно записать в актив первый и третий периоды. Второй период не очень надёжно сыграли, хотя были моменты забить. Соперник разыграл большинство, а в концовке из-за нелепой ошибки пропустили гол. Но не опустили руки, на третий период вышли и боролись. Смогли сравнять счёт, у команды есть характер, надо двигаться в этом направлении. В овертайме не смогли реализовать моменты, а в буллитах не переписали историю. До этого никогда не выигрывали у «Авангарда» по буллитам. Так и продолжилось.



Мы знаем, где и в чём добавить. Мелочи иногда вылезают на фоне усталости или из-за того, когда кто-то не играет. График не такой лёгкий. Если кто-то чуть-чуть переиграл, он делает детские ошибки. Думаю, что мы от этого всего избавимся. Нам нужно набирать свои очки, закрепиться в зоне плей-офф и играть в надёжную игру», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Судьи отобрали гол у «Салавата»? «Авангард» снова сильнее Уфы Омичи выиграли в матче памяти Алексея Черепанова. Не помогло гостям даже суперспасение в третьем периоде.