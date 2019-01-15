В. Белов: не узнал «Витязь» во втором периоде, но мы смогли перестроиться

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от выигранного матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Очень важная и сложная игра. Провели неплохо первый период, а во втором не узнал команду. К счастью, смогли перестроиться и сравнять счёт. В овертайме поймали соперника на контратаке», — приводит слова Белова официальный сайт минского «Динамо».

Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в овертайме

Счёт во встрече открыли гости — на 19-й минуте точным броском отметился Алексей Макеев. Во втором периоде «Динамо» сумело забросить две шайбы усилиями Теэму Пулккинена и Ильи Литвинова. «Витязь» ответил голом Артёма Швеца-Рогового. В третьем периоде шайб заброшено не было, а в овертайме победу гостям принёс гол Николая Стасенко.