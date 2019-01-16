Налимов: старались играть с «Салаватом» нормально, не удерживали счёт

Вратарь «Авангарда» Иван Налимов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не скажу, что расслабились в концовке. Старались играть нормально, не удерживали счёт. Просто рикошет, чуть-чуть не повезло. «Салават Юлаев» — хорошая команда, с хорошим нападением. Они просто зацепились, и всё.

В овертайме и на буллитах не нервничал, вы же всё видели сами. Почему я должен нервничать? Для меня счёт 0:0, я просто играю на победу. Хорошо, что выстояли в овертайме в меньшинстве. Это придало сил на буллитах.

Конечно, главный тренер был недоволен тем, что с 4:2 мы позволили сопернику сделать счёт 4:4. Кто таким будет доволен? Можно было спокойно доиграть, но мы проявили характер.

Для нас каждый матч принципиальный и интересный. С Игорем Бобковым у нас всё отлично, хорошее общение. Мы уже четвёртый год вместе играем, давно знаем друг друга», — сказал Налимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.