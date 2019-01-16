«Коламбус» уверенно обыграл «Нью-Джерси», у Панарина два очка

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Для «Блю Джекетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Артемий Панарин (1+1), Кэм Аткинсон (1+1) и Пьер-Люк Дюбуа (1+1). Голом также отметился Бун Дженнер. Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил 29 бросков из 30.

В составе «Дэвилз» единственную шайбу забросил Блейк Коулман. Ему ассистировали защитники Бен Лавджой и Мирко Мюллер.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.