Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Коламбус» уверенно обыграл «Нью-Джерси», у Панарина два очка

«Коламбус» уверенно обыграл «Нью-Джерси», у Панарина два очка
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Для «Блю Джекетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Артемий Панарин (1+1), Кэм Аткинсон (1+1) и Пьер-Люк Дюбуа (1+1). Голом также отметился Бун Дженнер. Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил 29 бросков из 30.

В составе «Дэвилз» единственную шайбу забросил Блейк Коулман. Ему ассистировали защитники Бен Лавджой и Мирко Мюллер.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4:1
3:0, 1:1, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Аткинсон (Дюбуа) – 00:45 (5x5), 2:0 – Дженнер (Андерсон) – 02:28 (5x5), 3:0 – Панарин (Савар, Аткинсон) – 17:20 (5x5), 4:0 – Дюбуа (Веренски, Панарин) – 21:45 (5x4), 4:1 – Коулман (Мюллер, Лавджой) – 38:24 (5x5)
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил 18-ю шайбу в сезоне
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент