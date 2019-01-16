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Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» разгромить «Каролину», у Наместникова передача

Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» разгромить «Каролину», у Наместникова передача
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который набрал 4 (2+2) очка. Три результативные передачи в активе Матса Цуккарелло. Дублями отметились Павел Бучневич и Тони Деанджело. Голкипер хозяев Хенрик Лундквист отразил 34 броска из 36.

Гол Бучневича также доступен для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил один силовой приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». У форварда «Нью-Йорка» Владислава Наместникова передача.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
6:2
3:1, 1:0, 2:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Деанджело (Веси, Нивс) – 01:16 (5x5), 1:1 – Мяэналанен – 09:24 (5x5), 2:1 – Зибанеджад (Крайдер, Шаттенкирк) – 12:41 (5x4), 3:1 – Зибанеджад (Цуккарелло, Крайдер) – 14:22 (5x5), 4:1 – Бучневич (Зибанеджад, Цуккарелло) – 23:41 (5x5), 5:1 – Бучневич (Зибанеджад, Цуккарелло) – 44:19 (5x5), 5:2 – Мяэналанен (Раск, Фолк) – 51:51 (5x5), 6:2 – Деанджело (Наместников, Нивс) – 52:55 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2:1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Эберле (Ли) – 08:43 (5x5), 1:1 – Перрон (О'Райлли, Боумистер) – 46:07 (5x5), 2:1 – Фильппула (Барзал, Бовиллье) – 61:37 (3x3)
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