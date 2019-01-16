Андрей Василевский стал третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

Главной звездой дня стал нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон, оформивший хет-трик в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:2).

Второй звездой признан голкипер «Монреаль Канадиенс» Антти Ниеми, отразивший 52 броска в матче с «Флоридой Пантерз» (5:1).

Замкнул топ-3 вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, оформивший шат-аут в игре с «Даллас Старз» (2:0). Для российского голкипера этот шат-аут стал третьим в сезоне и 15-м в карьере. Таким образом, он вышел на второе место по количеству сухих матчей в клубной истории, превзойдя результат Николая Хабибулина (14). Впереди Василевского только Бен Бишоп (17).