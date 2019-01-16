Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Пуустинен: самый крутой русский в КХЛ – Шипачёв, у него невероятное чувство игры

Пуустинен: самый крутой русский в КХЛ – Шипачёв, у него невероятное чувство игры
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Юусо Пуустинен ответил на вопрос, кто является самым крутым игроком Континентальной хоккейной лиги.

«Мозякин очень хорош. Спокоен с шайбой, здорово отдаёт передачи и отлично бросает сам. Мне нравится Шипачёв, у него невероятное чувство игры, он прекрасно видит площадку и отдаёт классные передачи. Ещё есть Капризов, но в ЦСКА много хороших игроков. Я бы назвал Шипачёва и Капризова.

Среди легионеров тоже богатый выбор. Отмечу Дэна Секстона, он долгое время играл в «Нефтехимике», и когда я пришёл сюда, часто слышал о нём. Потом мы играли против «Автомобилиста», и я убедился, что это отличный игрок. Ещё Найджел Доус – очень хороший снайпер», — сказал Пуустинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«В Финляндии был чемпионат мира по сауне. Русский умер, финн впал в кому»
Интервью с лучшим бомбардиром «Нефтехимика» Юусо Пуустиненом – о родине, России и финском хоккейном феномене.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент