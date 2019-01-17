НХЛ не будет проводить Кубок мира в 2020 году

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ объявили, что не будут проводить Кубок мира осенью 2020 года.

«Лига и Ассоциация игроков в Торонто провели ещё одну конструктивную встречу. Стороны совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года, но они намерены продолжить диалог, чтобы организовать следующий Кубок мира как часть более широкого соглашения, которое будет включать в себя долгосрочный международный календарь», – говорится в заявлении НХЛ.

Осенью 2019 года лига и профсоюз должны принять решение, когда истечёт срок его действия – в 2020 или 2022 году. Обе стороны будут иметь право выступить за досрочное прекращение его действия в 2020 году. Если они этого не сделают, текущее соглашение будет действовать на протяжении ещё двух лет. Если действие соглашения будет прекращено, это может привести к началу локаута осенью 2020 года.

В прошлый раз Кубок мира состоялся осенью 2016 года в Торонто. Победителем турнира стала сборная Канады.