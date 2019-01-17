Демидов вернулся в состав «Сибири», его травма оказалась не такой серьёзной

Защитник «Сибири» Николай Демидов готов принять участие в игре регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», информирует официальный сайт новосибирского клуба. Ранее сообщалось, что игрок выбыл из строя на неопределённый срок. Матч состоится сегодня, 17 ноября, начало встречи — в 15:30 мск.

«Отличная новость у нас! Травма Николая Демидова оказалась не такой серьёзной, как предполагалось врачами изначально, и уже сегодня тренерский штаб планирует заявить его на игру!» — сказано в сообщении новосибирского клуба.

Защитник «Сибири» получил повреждение в матче с «Сочи». В этом сезоне Демидов забросил 6 шайб и сделал 7 результативных передач в 37 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «+4» и набрав 12 минут штрафа.

За карьеру в КХЛ 23-летний защитник сыграл 85 матчей, в которых отметился 25 (10+15) очками при полезности «+10».