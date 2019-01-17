Тапола: я доволен Цзыхао — он нервничал, но сыграл хорошо

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).



«Тяжёлая и, бесспорно, разочаровывающая неделя для нас. Много есть над чем думать и над чем работать. Мы хорошо готовимся к играм, начинаем их неплохо. Сегодня первые 10 минут матча мы контролировали, но потом допустили ошибки, и из-за этих ошибок нам забили голы. Всё пошло не так, как нам бы хотелось. Нужно что-то делать, чтобы не давать сопернику лёгких шансов, не позволять ему уходить в контратаки, как сегодня два в одного.



У «Локомотива» забивала молодёжь? Нам действительно не хватает такой же молодой энергии, и перед клубом стоит такая задача — включать в команду молодых китайских игроков. Но это требует времени, наверное, в следующем сезоне у нас появится много новых и энергичных ребят.



Что случилось в первом периоде? После ошибки при игре «4 на 4» мы сразу же дали сопернику шанс убежать в атаку «два в одного». Далее у нас был шанс вернуться в игру в большинстве, но мы снова допустили ошибку. Вся проблема была в наших собственных ошибках, а играли мы хорошо, если их исключить.



Дебютная игра Цзэхао? Великолепно, я очень им доволен, он, естественно, нервничал, но на игре это не сказывалось. Сыграл он хорошо. Будет ли он в стартовом составе на следующем матче? Это ещё не решено, посмотрим», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» — «Локомотив»: у хозяев дебютировал китайский вратарь Сунь Цзэхао