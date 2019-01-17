Падение судьи за борт и массовая стычка. Лучшие фото матча ЦСКА — «Автомобилист»

17 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» ЦСКА одержал уверенную победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счётом 3:0. «Армейский» коллектив под руководством Игоря Никитина одержал четвёртую победу подряд.



Первая шайба в матче была заброшена уже на 104-й секунде — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Константин Окулов. Остаток первого периода и следующий игровой отрезок прошли без голов. На 47-й минуте Антон Слепышев забросил шайбу и упрочил преимущество команды Игоря Никитина. Точку в матче поставил ещё один гол Слепышева, на 57-й минуте.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.