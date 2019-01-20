Коскинен не позволил забить Годро, прижав шайбу к штанге

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Калгари Флэймз» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).

Ворота «Эдмонтона» защищал финский вратарь Микко Коскинен, прекрасно известный игрой в Континентальной хоккейной лиге. В первом периоде Коскинен не позволил отличиться одному из лучших игроков нынешнего сезона НХЛ Джонни Годро. Микко не дал забить американскому форварду, прижав шайбу к штанге.

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Все голы были забиты во втором и третьем периодах. В составе «огоньков» отличились Джонни Годро, Марк Джордано, Оливер Килингтон, Микаэль Баклунд и Шон Монахан. Райан Ньюджент-Хопкинс и Милан Лучич забивали за «нефтяников». Коскинен в итоге отразил 27 бросков из 32.