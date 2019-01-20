Евгений Малкин входит в тройку худших форвардов НХЛ по показателю полезности

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл-Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу хозяев.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил матч с показателем полезности «-3», который стал худшим для форвардов команды наряду с Филом Кесселом. Российский нападающий набрал «-3» в трёх последних матчей команды из четырех, его суммарный показатель «-19» входит в тройку худших в НХЛ. Лидерами рейтинга являются форварды «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо ("-23") и Александр Барков ("-20"). Малкин делит третье место с Магнусом Пяаярви и Бренданом Перлини.

Малкин в этом матче провёл на льду 20 минут 5 секунд (2:21 — в большинстве), сделал голевую передачу, нанёс три броска в створ, применил четыре силовых приёма, сделал один блок-шот.