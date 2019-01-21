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Рирден: ещё не знаем, какой матч Овечкин пропустит из-за дисквалификации

Рирден: ещё не знаем, какой матч Овечкин пропустит из-за дисквалификации
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал решение тренерского штаба о том, какой именно матч пропустит капитан команды Александр Овечкин, на которого была наложена дисквалификация за отказ от участия в Матче всех звёзд.

«Окончательное решение ещё не принято. Всё будет зависеть от того, как мы будем играть в ближайших встречах», — передаёт слова Рирдена обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

До перерыва «Вашингтон» проведёт два матча: 23 января сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс», а затем отправится на выезд на встречу с «Торонто Мэйпл Лифс». После этого у «столичных» будет перерыв до 2 февраля, когда команда дома примет «Калгари Флэймз».

«Вашингтон» проиграл пять матчей регулярного чемпионата подряд впервые со старта сезона-2014/15.

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