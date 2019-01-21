«Эдмонтон» — «Каролина»: Нидеррайтер забил первые голы за «ураганов»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимает «Каролину Харрикейнз». После первого периода гости впереди со счётом 3:1.

Дубль в составе «Каролины» оформил новичок клуба Нино Нидеррайтер, недавно перешедший из «Миннесоты Уайлд». Это его 500-я игра в лиге. Он отличился в равных составах и в большинстве. В обоих случаях ассистентом выступил Себастьян Ахо.

Посмотреть видео голов швейцарца можно на официальном сайте НХЛ.

26-летний Нидеррайтер играет 48-й матч в сезоне, записав в актив 25 (11+14) баллов при показателе полезности «–11». В среднем Нино проводит на льду около 15 минут за игру, его зарплата — $ 5,25 млн за сезон.