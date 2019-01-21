«Йокерит» уступил «Нефтехимику» в Хельсинки

В Хельсинки местный «Йокерит»потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 1:2. Финский клуб выиграл лишь два матча из последних пяти.



В первом периоде подопечные Вячеслава Буцаева обеспечили себе преимущество в два гола усилиями Ильдара Шиксатдарова и Павла Порядина. Следующие 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. На 46-й минуте гол Никласа Йенсена сократил отставание финского клуба, но «Нефтехимик» сумел удержать победный счёт.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи «Йокерит» — «Нефтехимик» можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

