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«Йокерит» уступил «Нефтехимику» в Хельсинки

«Йокерит» уступил «Нефтехимику» в Хельсинки
Хоккей / КХЛ

В Хельсинки местный «Йокерит»потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 1:2. Финский клуб выиграл лишь два матча из последних пяти.

В первом периоде подопечные Вячеслава Буцаева обеспечили себе преимущество в два гола усилиями Ильдара Шиксатдарова и Павла Порядина. Следующие 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. На 46-й минуте гол Никласа Йенсена сократил отставание финского клуба, но «Нефтехимик» сумел удержать победный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2019, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
1:2
0:2, 0:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Шиксатдаров (Падакин) – 02:49 (5x5), 0:2 – Порядин (Руохомаа) – 10:23 (5x5), 1:2 – Йенсен (Маннинен) – 45:04 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи «Йокерит» — «Нефтехимик» можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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