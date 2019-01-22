Лукоянов: моя мечта — сыграть в профессиональный футбол хотя бы 5-10 минут

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал, с кем дружит в команде и поделился мечтой сыграть в футбол.



«Данис Зарипов – главный мой товарищ по хоккею: когда я пришёл в команду, меня приняли, и мы сразу как-то с ним сдружились. Он мне очень много подсказывает как в хоккее, так и в жизни. Его возвращение в «Ак Барс» получилось радостным для меня.



Есть мечта – сыграть хотя бы 5-10 минут в профессиональный футбол на какой-нибудь позиции, чтобы почувствовать, что такое. Сейчас попробую узнать, может, кто-то меня выпустит.



«Салават»? Игры с ними всегда на первом месте. Мне нравятся – они такие завораживающие, чувствую, как болельщики переживают, когда этим матчи проходят. Мне нравятся, когда соперники злятся. Но это чисто по-спортивному, я не хочу кого-то задеть. Возможно, это помогает сделать матч зрелищнее», — цитирует игрока официальный сайт клуба.