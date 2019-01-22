Мозякин: открыт для сборной России, но в прошлом году мне никто не позвонил

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал, что перед ОИ-2014 мог переехать в Национальную хоккейную лигу и поделился желанием ещё сыграть в сборной России.



«Какой клуб НХЛ звал меня в 2013 году? У меня было приглашение из «Питтсбурга». Пришло письмо, предлагали обдумать эту идею. Я посоветовался со многими людьми. И решил, что мне лучше остаться в КХЛ. Поехать на чемпионат мира, бороться за место в олимпийской сборной России перед Сочи.



Ян Коварж не пробился в НХЛ? Мы переписываемся, но я не знаю, почему у него не получилось. Видимо, не попал в свою команду. Переезд в другую страну — это такое дело. Другой тренер, игроки. Куча факторов!



Сыграю ли я ещё в сборной России? Я сейчас не знаю планов главного тренера сборной. Со мной никто ничего не обсуждал. Но я всегда открыт для такого разговора. Я готов был приехать в сборную России и на чемпионат мира—2018 в Копенгаген. «Магнитка» рано вылетела из плей-офф, у меня не было травмы. Но просто не позвонили, никуда не позвали», — рассказал Мозякин.

Яндач: Мозякин — большой профессионал, он любит хоккей и живёт им