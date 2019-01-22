СКА — «Динамо» Минск: Подколзин вошёл в заявку «армейцев»

Стали известны составы петербургского СКА и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 января, начало игры — в 19:30 мск. В состав «армейцев» вошёл молодой нападающий Василий Подколзин.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Ли — Каблуков — Кетов;

Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Подколзин.



«Динамо» Минск:



Карнаухов (Энрот);

Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко — Когалев;

Бокун — Блум, Бут — Хауден — Пулккинен;

Уиркош — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Степанов;

Знахаренко — Дроздов, Китаров — Волков — Литвинов.