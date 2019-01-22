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СКА — «Динамо» Минск: Подколзин вошёл в заявку «армейцев»

СКА — «Динамо» Минск: Подколзин вошёл в заявку «армейцев»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы петербургского СКА и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 января, начало игры — в 19:30 мск. В состав «армейцев» вошёл молодой нападающий Василий Подколзин.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Ли — Каблуков — Кетов;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Подколзин.

«Динамо» Минск:

Карнаухов (Энрот);
Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко — Когалев;
Бокун — Блум, Бут — Хауден — Пулккинен;
Уиркош — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Степанов;
Знахаренко — Дроздов, Китаров — Волков — Литвинов.

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