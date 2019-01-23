Буре: выступая за сборную, игрок повышает свой уровень даже на Евротуре

Легендарный форвард Павел Буре рассказал о важности подготовки сборной России через выступления на Евротуре.



«Не думаю, что полемика насчёт важности Евротуров сегодня актуальна. Мы должны развивать все направления в нашем хоккее. Нам нужна коммерчески успешная лига и, разумеется, успехи всех сборных. Национальная команда стоит особняком. 99% граждан нашей страны ассоциируют хоккей со сборной России. И поэтому её подготовка очень важна.



Мне недавно сказали любопытные цифры: за два сезона в национальной команде на Евротурах сыграло 90 хоккеистов. Из них 34 приняли участие в чемпионатах мира. То есть больше, чем треть из тех, кто прошёл проверку. Это полностью убивает аргумент, что на Евротуре у нас играют одни, а на ЧМ – игроки НХЛ. К тому же не забывайте об Олимпиаде. В ней приняла участие сборная, целиком составленная из игроков КХЛ, и она была полностью готова к турниру.



Международные матчи выше уровнем, чем европейские чемпионаты. Все команды собирают либо сильнейших, либо перспективных игроков из клубов, поэтому скорости принятия решений на Евротурах выше. Игроки, которых часто вызывают в сборную, со временем становятся лидерами чемпионата КХЛ, даже если не попадают на чемпионат мира. Играя за сборную, попадая в систему ФХР, игрок повышает свой уровень даже на Евротуре.



Если мы хотим обратиться к заокеанскому опыту, то Канадская хоккейная ассоциация, узнав, что на Олимпиаде не будет игроков НХЛ, с удовольствием воспользовалась возможностью и тоже играла на Евротуре с хоккеистами, выступающими в Европе», — сказал Буре «Чемпионату».

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