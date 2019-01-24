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Гавриков: не думаем о ЦСКА в таблице, всё будет понятно перед плей-офф

Гавриков: не думаем о ЦСКА в таблице, всё будет понятно перед плей-офф
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Владислав Гавриков подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:2 Б).

«Были моменты, не смогли реализовать. «Барыс» играл организованно, при возможности сразу же убегал в контратаку, создавал нам проблемы. По броскам плюс-минус равная игра, блокированных у них чуть больше было, они были чуть самоотверженнее, чем мы. Самое главное, что довели до победы.

Мой гол? Бросил – забил, как всегда бывает. Чуть повезло, был небольшой рикошет.

Второй период проиграли, потому что мы сами делали невынужденные ошибки, в средней зоне пошли потери, пропускали контратаки. «Барыс» и до этого играл довольно жёстко и агрессивно перед воротами, мы старались им не уступать, навязывать борьбу.

В овертайме «три на три» больше пространства, чуть больше времени подумать. В этом есть определённый плюс, но 60 минут так не поиграешь. Не было ли мысли, что можно попробовать пробить буллит? Если бы бросок ничего не решал, я бы, конечно, пошёл, но на буллитах так не бывает. Я пока лучше потренируюсь.

Не думаем о том, что мы вплотную приблизились к ЦСКА, на таблицу пока рано смотреть. Перед плей-офф уже будет понятно, сейчас идём от матча к матчу. Сейчас не думаем о том, что победитель «регулярки» ни разу не выигрывал Кубок Гагарина, потому что мы ещё ничего не выиграли. Ещё есть матчи, надо к ним серьёзно готовиться. Мы не выбираем место, подгадывать и выбирать соперника – дело неблагодарное, это всегда плохо заканчивается», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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