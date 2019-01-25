Сейв Андрея Василевского вошёл в топ-10 за первую половину сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-10 сейвов первой половины сезона. Лучшим стал сейв вратаря «Лос-Анджелеса» Кэлвина Питерсена. В топ-10 вошёл и сейв вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

10. Майк Смит («Калгари Флэймз»)

9. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»)

8. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»)

7. Андрей Василевский («Тампа»)

6. Луи Доминге («Тампа»)

5. Петр Мразек («Каролина Харрикейнз»)

4. Скотт Дарлинг («Каролина»)

3. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»)

2. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)

1. Кэлвин Питерсен («Лос-Анджелес») после броска Брэндона Саттера («Ванкувер Кэнакс»).

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Также Национальная хоккейная лига представила топ-10 голов первой половины сезона.