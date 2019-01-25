«Динамо» М — «Спартак»: Михал Чайковски вернулся в состав хозяев

Московское «Динамо» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 25 января, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;
Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Ефремов — Карлин.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кулик — Осипов, Трунёв — Максвелл — Даугавиньш;
Дыбленко — Григорьев, Фёдоров — Зубов — Талалуев;
Гончаров — Калинин, Лещенко — Ганзл — Никонцев;
Вишневский, Карсумс — Злобин — Цыплаков, Круженков.
«Динамо» не обыгрывало «Спартак» с декабря 2016 года.
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