«Динамо» М — «Спартак»: Михал Чайковски вернулся в состав хозяев

Московское «Динамо» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 25 января, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо»:



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;

Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Ефремов — Карлин.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кулик — Осипов, Трунёв — Максвелл — Даугавиньш;

Дыбленко — Григорьев, Фёдоров — Зубов — Талалуев;

Гончаров — Калинин, Лещенко — Ганзл — Никонцев;

Вишневский, Карсумс — Злобин — Цыплаков, Круженков.

«Динамо» не обыгрывало «Спартак» с декабря 2016 года.