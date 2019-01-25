Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Кауфланда

Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной сборной) на турнир в Словакии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.



Вратари: Иван Бочаров («Динамо» Москва), Василий Демченко («Трактор»), Амир Мифтахов («Ак Барс»).



Защитники: Александр Брынцев, Дамир Шарипзянов (оба — «Нефтехимик»), Егор Рыков, Зият Пайгин (оба — «Сочи»), Ярослав Дыбленко («Спартак»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Вадим Кудако («Северсталь»), Владислав Сёмин (СКА).



Нападающие: Артём Фёдоров, Александр Хохлачёв (оба — «Спартак»), Данил Юртайкин («Локомотив»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»), Михаил Мальцев (СКА), Никита Михайлов («Сибирь»), Александр Шаров («Трактор»), Владимир Брюквин («Динамо» Москва), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артём Михеев («Ак Барс»).



Тренерский штаб олимпийской сборной отправится в Словакию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.



Кубок Кауфланда состоится в Братиславе с 7 по 9 февраля 2019 года. Помимо нашей команды и хозяев турнира, в Словакию приедет национальная сборная Беларуси.



Расписание матчей олимпийской сборной России

8 декабря. Беларусь — Россия. 20:00

9 декабря. Словакия — Россия. 18:00

Уже не сборная СКА и ЦСКА. На Евротуре дадут шанс Шипачёву и молодёжи На Евротур позвали Бурдасова, Шипачёва и трёх призёров МЧМ-2019.