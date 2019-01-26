Драйзайтль выиграл конкурс распасовщиков на Матче звёзд НХЛ

В Сан-Хосе стартовал Звёздный уик-энд. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль выиграл конкурс распасовщиков. На прохождение дистанции он потратил 1 минуту и 9 секунд. Вторым стал Себастьян Ахо из «Каролины Харрикейнз» с результатом 1.18. Замкнул тройку Райан О’Райлли из «Сент-Луис Блюз»– 1.26.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Эдмонтона».

Также в рамках мастер-шоу Коннор Макдэвид выиграл конкурс на скорость, Джонни Годро – конкурс на контроль шайбы. Хенрик Лундквист победил в конкурсе вратарей.

Сам матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск. Россию представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.