Карлсон: жду поздравлений от Овечкина за победу в конкурсе на Матче звёзд НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением об атмосфере на Матче звёзд НХЛ, который проходит в Сан-Хосе.



Хоккеист выиграл конкурс на самый сильный бросок. В лучшей из попыток он послал шайбу со скоростью 102,8 мили в час (164,51 км/ч). Вторым стал Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», третьим — Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»). В прошлом году победителем конкурса стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.



«Сан-Хосе — одно из самых прикольных мест в НХЛ, но его недостаточно часто за это хвалят. Это громкая, очень громкая арена, и я получил от атмосферы большое удовольствие. А пока жду поздравлений от Ови», — цитирует Карлсона официальный сайт НХЛ.



Матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск. Россию представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

Кучеров шестой в конкурсе, но первый по очкам. Как в НХЛ прошли «весёлые старты» А Василевский почти опередил Лундквиста.