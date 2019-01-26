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Карлсон: жду поздравлений от Овечкина за победу в конкурсе на Матче звёзд НХЛ

Карлсон: жду поздравлений от Овечкина за победу в конкурсе на Матче звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением об атмосфере на Матче звёзд НХЛ, который проходит в Сан-Хосе.

Хоккеист выиграл конкурс на самый сильный бросок. В лучшей из попыток он послал шайбу со скоростью 102,8 мили в час (164,51 км/ч). Вторым стал Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», третьим — Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»). В прошлом году победителем конкурса стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Сан-Хосе — одно из самых прикольных мест в НХЛ, но его недостаточно часто за это хвалят. Это громкая, очень громкая арена, и я получил от атмосферы большое удовольствие. А пока жду поздравлений от Ови», — цитирует Карлсона официальный сайт НХЛ.

Матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск. Россию представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

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