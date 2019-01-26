«Ак Барс» — «Трактор»: Аделина Сотникова провела символическое вбрасывание

«Ак Барс» встречается с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Символическое вбрасывание перед началом игры провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. 22-летняя уроженка Москвы завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Помимо этого Сотникова является двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2013, 2014).

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» «Ак Барса».



«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» — на восьмом месте. В предыдущем матче казанская команда обыграла на выезде «Йокерит» (3:2), а челябинский клуб проиграл в Магнитогорске «Металлургу» со счётом 0:2.