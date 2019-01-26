Никита Гусев установил клубный рекорд СКА, оформив 51-й голевой пас в сезоне

СКА встречается с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Санкт-Петербурге.



Гости открыли счёт на 7-й минуте после точного броска Микелиса Редлихса, но хозяева сумели восстановить паритет спустя четыре с половиной минуты. Ворота рижан поразил Сергей Плотников, а одним из ассистентов выступил Никита Гусев.



26-летний хоккеист записал на свой счёт 51-ю результативную передачу в нынешнем сезоне и установил клубный рекорд по количеству голевых пасов в рамках одного регулярного чемпионата. Гусев проводит 52-й матч в «регулярке», на его счету 65 (14+51) очков.

Посмотреть видео гола Плотникова с голевой передачей Гусева можно на официальном сайте КХЛ.