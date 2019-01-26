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СКА — «Динамо» Р: Плотников забросил шайбу после грубой ошибки вратаря Билялова

СКА — «Динамо» Р: Плотников забросил шайбу после грубой ошибки вратаря Билялова
Хоккей / КХЛ

СКА встречается с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Санкт-Петербурге.

Нападающий «армейцев» Сергей Плотников оформил дубль в начале второго игрового отрезка. Форвард хозяев забросил шайбу при счёте 3:1 в меньшинстве после грубой ошибки голкипера рижан Тимура Билялова.

Посмотреть видео гола второго гола Плотникова можно на официальном сайте КХЛ.

В первом голе Плотникова одним из ассистентов выступил Никита Гусев. 26-летний хоккеист записал на свой счёт 51-ю результативную передачу в нынешнем сезоне и установил клубный рекорд по количеству голевых пасов в одном регулярном чемпионате. Гусев проводит 52-й матч в «регулярке», на его счету 65 (14+51) очков.

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