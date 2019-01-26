СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференции

СКА разгромил рижское «Динамо» со счётом 7:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Гости открыли счёт на 7-й минуте после точного броска Микелиса Редлихса, но хозяева сумели восстановить паритет спустя четыре с половиной минуты — ворота рижан поразил Сергей Плотников. Затем Давид Рундблад и Наиль Якупов забросили по шайбе в большинстве, а Плотников оформил дубль, отличившись в меньшинстве. Во второй половине второго периода ворота гостей поразили Николай Прохоркин и Павел Дацюк. В третьем периоде окончательный счёт установил Андрей Кузьменко.



Питерский клуб одержал четвёртую победу подряд, а рижане прервали серию из двух побед. Обыграв латвийскую команду, СКА вышел на первое место в Западной конференции.

Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Текущие расклады на Западе С первой четвёркой на Западе давно всё ясно, а за восьмое место идёт ожесточённая борьба.