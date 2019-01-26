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СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференции

СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференции
Хоккей / КХЛ

СКА разгромил рижское «Динамо» со счётом 7:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге.

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Гости открыли счёт на 7-й минуте после точного броска Микелиса Редлихса, но хозяева сумели восстановить паритет спустя четыре с половиной минуты — ворота рижан поразил Сергей Плотников. Затем Давид Рундблад и Наиль Якупов забросили по шайбе в большинстве, а Плотников оформил дубль, отличившись в меньшинстве. Во второй половине второго периода ворота гостей поразили Николай Прохоркин и Павел Дацюк. В третьем периоде окончательный счёт установил Андрей Кузьменко.

Питерский клуб одержал четвёртую победу подряд, а рижане прервали серию из двух побед. Обыграв латвийскую команду, СКА вышел на первое место в Западной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
7:1
2:1, 4:0, 1:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Редлихс М. (Сотниекс, Дарзиньш) – 06:55 (5x5), 1:1 – Плотников (Гусев, Белов) – 11:19 (5x5), 2:1 – Рундблад (Гусев, Прохоркин) – 18:46 (5x4), 3:1 – Якупов (Прохоркин, Гусев) – 20:27 (5x4), 4:1 – Плотников (Барабанов) – 21:40 (4x5), 5:1 – Прохоркин (Гусев, Рундблад) – 30:06 (4x4), 6:1 – Дацюк (Плотников, Хафизуллин) – 34:36 (4x4), 7:1 – Кузьменко – 47:14 (5x5)
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