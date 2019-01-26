Дацюк: СКА удачно реализовал моменты, после этого играть стало проще

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о матче с рижским «Динамо» (7:1).



«В «Юбилейном» здорово. Не так часто здесь играл, но приятно вернуться. Хотя атмосфера в Ледовом получше, он компактнее. Сегодня мы удачно реализовали моменты, после этого игра стала проще. Наша команда стала действовать проще. У нас в этом сезоне все матчи с рижанами были напряжёнными, в одну шайбу. Тем более они борются за плей-офф. Понимаем, что такие команды отдают все для победы.



Молодому Кныжову подсказывали опытные защитники. По возможности старался помочь ему на площадке. Он сыграл достаточно уверенно, хорошее начало. Если будет так продолжать, не в этом году, так в следующем.



Вернусь ли в «Детройт»? Это уже не по сегодняшнему хоккею вопрос. Давайте вопросы по сегодняшнему матчу», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел на первое место в КХЛ