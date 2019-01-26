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Анкипанс: надеюсь, Виделль выйдет на лёд в игре со «Спартаком»

Анкипанс: надеюсь, Виделль выйдет на лёд в игре со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс проанализировал результат выездного матча со СКА (1:7).

«Заслуженная победа СКА. Мы сегодня были намного медленнее, чем можем играть. Крупно проиграли, но надо забыть и двигаться дальше, у нас жёсткая борьба за плей-офф, нет времени переживать.

Оптимальный вариант — выиграть все оставшиеся матчи. Тяжёлый вопрос, сколько нужно выиграть, чтобы попасть в плей-офф. Мы не считаем, идём шаг за шагом. Будем очень стараться, прикладывать все усилия, чтобы попасть туда.

Виделль каждый день работает с физиотерапевтом. Надеюсь, на матче со «Спартаком» 31 января он будет, но ещё посмотрим», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел на первое место в КХЛ
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