Анкипанс: надеюсь, Виделль выйдет на лёд в игре со «Спартаком»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс проанализировал результат выездного матча со СКА (1:7).



«Заслуженная победа СКА. Мы сегодня были намного медленнее, чем можем играть. Крупно проиграли, но надо забыть и двигаться дальше, у нас жёсткая борьба за плей-офф, нет времени переживать.



Оптимальный вариант — выиграть все оставшиеся матчи. Тяжёлый вопрос, сколько нужно выиграть, чтобы попасть в плей-офф. Мы не считаем, идём шаг за шагом. Будем очень стараться, прикладывать все усилия, чтобы попасть туда.



Виделль каждый день работает с физиотерапевтом. Надеюсь, на матче со «Спартаком» 31 января он будет, но ещё посмотрим», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел на первое место в КХЛ