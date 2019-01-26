Плотников — о голе рижскому «Динамо»: было и проще, отдавали на пустые ворота

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился эмоциями после победы в домашней игре с рижским «Динамо» (7:1).



«Мы в хорошей форме, хорошо двигались, быстро перемещали шайбу. В действие пришла согласованность, сопернику было тяжело за нами успевать. Как следствие — мы хорошо входили в зону и много бросали.

Если честно, не заглядываю в таблицу, для меня не столь важно, первый СКА или второй. Главное, что мы в плей-офф, всё начинается там. Если закончим на первом месте, то не будем верить в суеверие.



Самый ли это лёгкий гол в карьере? Было и проще, отдавали на пустые ворота. А так, ещё немножко затрясло, чтобы не промахнуться», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео гола второго гола Плотникова можно на официальном сайте КХЛ.