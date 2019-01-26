Лундквист: Кучеров способен заставить тебя выглядеть глупо

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Его результаты говорят сами за себя. Он один из лучших хоккеистов мира и способен заставить тебя выглядеть весьма глупо. Сегодня мне просто повезло, что шайба проползла мимо. Он, конечно, переиграл меня в той попытке, когда запустил шайбу медленно-медленно. Если бы шайба пошла в створ — это безусловный гол, потому что меня он обхитрил. После обманного движения, которое он сделал, я уже без вариантов бросился закрывать правый угол», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Легендарный голкипер «Рейнджерс» выиграл конкурс вратарей на Звёздном уик-энде в Сан-Хосе, отразив 12 буллитов подряд.