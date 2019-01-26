Василевский — о конкурсе буллитов: никого не знал и не изучал. Зачем?

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о конкурсе буллитов на Матче звёзд НХЛ в Сан-Хосе. Российский вратарь занял второе место.

«Никого не знал и не изучал! Зачем? Конечно, охота победить, но главное — почувствовать атмосферу, а выиграть — это просто хороший бонус. Досада после поражения? Какая досада?! Нет! Естественно, мы здесь для того, чтобы показать своё мастерство. Но главное — чтобы хорошо провести время и повеселиться. Поэтому к случившемуся отнёсся спокойно. Собралась такая компания вратарей, что я горд быть одним из них. И Хенки проделал классную работу!» — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Конкурс вратарей выиграл голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 12 буллитов подряд.