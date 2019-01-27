Самые яркие моменты — в видеообзоре финала Матча звёзд НХЛ

Столичный дивизион одержал победу над Центральным в финале Матча звёзд НХЛ, который проходил в Сан-Хосе. Встреча завершилась со счётом 10:5 (5:0, 5:5).



По пять баллов за результативность в составе Столичного дивизиона набрали Сидни Кросби (2+3) и Мэтью Барзал (2+3). Дубль также оформил Кэм Аткинсон. Голкипер Брейден Холтби отразил 12 бросков из 17. Хенрик Лундквист совершил 6 сейвов.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

У Центрального дивизиона голами отметились Габриэль Ландеског, Райан О'Райлли, Блейк Уилер и Микко Рантанен дважды. Вратари Деван Дубник и Пекка Ринне смогли отразить только по 6 бросков.

Россию на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги представляли два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.