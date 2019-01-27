Матч звёзд НХЛ: Стивен Стэмкос эффектно переиграл Хенрика Лундквиста

Команда Столичного дивизиона обыграла Атлантический дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ, который проходит в Сан-Хосе. Встреча завершилась со счётом 7:4 (3:2, 4:2).

Украшением полуфинала Матч звёзд НХЛ стал трюк Стивена Стэмкоса — он забил гол, поместив клюшку между ногами. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной Атлантического дивизиона эффектно переиграл Хенрика Лундквиста.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Сидни Кросби стал самым результативным игроком Матча звёзд. В двух играх Кросби набрал 8 (4+4) очков. Таким образом, капитан «Питтсбурга» стал шестым игроком в истории лиги, которому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и звания MVP Матча звёзд. Ранее подобное удавалось только Джо Сакику, Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Жану Беливо.