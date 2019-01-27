Лундквист — о перестройке: не хочется думать, что Цуккарелло тоже могут обменять

Вратарь «Нью-Йорк» Хенрик Лундквист заявил, что не хотел бы обмена из команды форварда Матса Цуккарелло.

«Не хочется думать, что Цуккарелло тоже могут обменять. Во-первых, он мой близкий друг. И он играет очень важную роль в команде в течение многих лет. Ценю его как хоккеиста, как человека и одноклубника.



Мы все понимаем, как устроен наш мир. Это бизнес, и за обменами стоит кропотливый труд. Мы находимся в уникальной ситуации в настоящее время. Посмотрим, что нас ждет, но надеюсь, что он задержится в команде по многим причинам», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

31-летний Цуккарелло в этом сезоне забросил 8 шайб и сделал 16 результативных передач в 35 матчах регулярного чемпионата. Его контракт истекает в конце сезона, а «Рейнджерс» проводят глобальную перестройку.