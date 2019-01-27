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Лундквист — о перестройке: не хочется думать, что Цуккарелло тоже могут обменять

Лундквист — о перестройке: не хочется думать, что Цуккарелло тоже могут обменять
Хоккей / НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк» Хенрик Лундквист заявил, что не хотел бы обмена из команды форварда Матса Цуккарелло.

«Не хочется думать, что Цуккарелло тоже могут обменять. Во-первых, он мой близкий друг. И он играет очень важную роль в команде в течение многих лет. Ценю его как хоккеиста, как человека и одноклубника.

Мы все понимаем, как устроен наш мир. Это бизнес, и за обменами стоит кропотливый труд. Мы находимся в уникальной ситуации в настоящее время. Посмотрим, что нас ждет, но надеюсь, что он задержится в команде по многим причинам», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

31-летний Цуккарелло в этом сезоне забросил 8 шайб и сделал 16 результативных передач в 35 матчах регулярного чемпионата. Его контракт истекает в конце сезона, а «Рейнджерс» проводят глобальную перестройку.

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