Буре: были игроки быстрее меня, но мы ведь не конькобежцы, у нас другая задача

Многократный участник Матчей звёзд НХЛ Павел Буре поделился мнением о забегах на скорость на Звёздном уик-энде.

«Мне рассказывали, что некоторые хоккеисты выигрывают забег на скорость, а потом говорят, что самый быстрый хоккеист, которого они видели, — это Павел Буре. Слышать такое приятно, но я видел игроков быстрее. По крайней мере, не помню, когда я выигрывал забег на круг. Тут нужна одна скорость, а чтобы оторваться от защитников в матче и вылететь одному на вратаря — совсем другая.



Да что вы, многие были быстрее меня. Иногда вытащат какого-нибудь парня из фарм-клуба, и он носится по площадке, как метеор. Даже удивляешься: ничего себе! Вот только он забить ничего не мог, потому что скорость техники и мысли не успевала за скоростью ног. Мы ведь не конькобежцы. Хорошо, когда ты быстро бежишь. Но у хоккеистов немного другая задача», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.