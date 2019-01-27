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Буре: были игроки быстрее меня, но мы ведь не конькобежцы, у нас другая задача

Буре: были игроки быстрее меня, но мы ведь не конькобежцы, у нас другая задача
Хоккей / НХЛ

Многократный участник Матчей звёзд НХЛ Павел Буре поделился мнением о забегах на скорость на Звёздном уик-энде.

«Мне рассказывали, что некоторые хоккеисты выигрывают забег на скорость, а потом говорят, что самый быстрый хоккеист, которого они видели, — это Павел Буре. Слышать такое приятно, но я видел игроков быстрее. По крайней мере, не помню, когда я выигрывал забег на круг. Тут нужна одна скорость, а чтобы оторваться от защитников в матче и вылететь одному на вратаря — совсем другая.

Да что вы, многие были быстрее меня. Иногда вытащат какого-нибудь парня из фарм-клуба, и он носится по площадке, как метеор. Даже удивляешься: ничего себе! Вот только он забить ничего не мог, потому что скорость техники и мысли не успевала за скоростью ног. Мы ведь не конькобежцы. Хорошо, когда ты быстро бежишь. Но у хоккеистов немного другая задача», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

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