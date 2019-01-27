«Металлург» впервые в сезоне обыграл «Автомобилист»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 6:3. Команда Йозефа Яндача впервые в сезоне оказалась сильнее подопечных Андрея Мартемьянова, предыдущие две встречи «Металлург» проиграл (1:4, 3:5).



Счёт на 4-й минуте открыл форвард команды хозяев Деннис Расмуссен. До конца первого периода «Автомобилист» отыгрался и вышел вперёд благодаря голам Найджела Доуса и Дениса Казионова. Во втором периоде у «Металлурга» голами отметились Максим Матушкин и Сергей Мозякин. На 43-й минуте Евгений Тимкин увеличил преимущество Магнитогорска в счёте до двух шайб. Вскоре Стефан Да Коста сократил отставание «Автомобилиста», но точку поставили голы Пакаринена и Тимкина.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.