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«Металлург» впервые в сезоне обыграл «Автомобилист»

«Металлург» впервые в сезоне обыграл «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 6:3. Команда Йозефа Яндача впервые в сезоне оказалась сильнее подопечных Андрея Мартемьянова, предыдущие две встречи «Металлург» проиграл (1:4, 3:5).

Счёт на 4-й минуте открыл форвард команды хозяев Деннис Расмуссен. До конца первого периода «Автомобилист» отыгрался и вышел вперёд благодаря голам Найджела Доуса и Дениса Казионова. Во втором периоде у «Металлурга» голами отметились Максим Матушкин и Сергей Мозякин. На 43-й минуте Евгений Тимкин увеличил преимущество Магнитогорска в счёте до двух шайб. Вскоре Стефан Да Коста сократил отставание «Автомобилиста», но точку поставили голы Пакаринена и Тимкина.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
6:3
1:2, 2:0, 3:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Расмуссен (Мозякин, Береглазов) – 03:26 (5x5), 1:1 – Доус (Голышев, Паре) – 16:20 (5x4), 1:2 – Казионов (Литовченко, Гареев) – 16:41 (5x5), 2:2 – Матушкин (Кулёмин, Эллисон) – 31:14 (5x5), 3:2 – Мозякин (Эллисон) – 38:07 (5x5), 4:2 – Тимкин (Неколенко) – 42:32 (4x4), 4:3 – Да Коста – 55:43 (5x4), 5:3 – Пакаринен – 58:56 (en), 6:3 – Тимкин (Рылов, Любимов) – 59:40 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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