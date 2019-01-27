Буре — о звании MVP Матча звёзд: машину я забирал года два, стелла была важнее

Многократный участник Матчей звёзд НХЛ Павел Буре рассказал о наградах, которые он получал как MVP Матча звёзд.



«За титул самого ценного игрока мне подарили какую-то машину. Как помню, забрал её года через два. Сами понимаете, когда в детстве слышишь, что лучшим хоккеистам дарят автомобили, то смотришь на это с восхищением. Это суперкруто. А когда ты сам стал игроком НХЛ, то можешь себе купить любую машину. Важнее была эта хрустальная стелла, что тебе дали звание MVP. Это большой престиж, и так ты входишь в историю.



Трудно ли забивать голы в таких играх? Вообще нет. Просто гоняешь шайбу без силовых приёмов, стараясь не нанести друг другу травму. Стрелять по воротам тебе никто не мешает — чем больше шайб, тем интереснее зрителям. Поэтому мы старались показывать красивый комбинационный хоккей», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

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