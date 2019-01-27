Дэйли — о переговорах с профсоюзом игроков: хотим договориться как можно раньше

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о переговорах с профсоюзом игроков по новому коллективному договору. Нынешний коллективный трудовой договор, регулирующий отношения между владельцами клубов, лигой и хоккеистами, был ратифицирован в январе 2013 года. Он рассчитан на 10 лет, и срок его действия истекает после сезона-2021/22.



«Мы провели несколько встреч и стремимся к тому, чтобы договориться как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. Мы понимаем, что в прошлом у нас были сложности. Это признают обе стороны. Я считаю положительным моментом факт того, что мы уже сейчас ведём открытый диалог по разным вопросам. Я не знаю, что у нас получится. Как я уже сказал, мы находимся в самом начале пути. Но пока всё идёт хорошо», — приводит слова Дэйли официальный сайт лиги.

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