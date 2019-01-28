Хедман: Сергачёв делает такие ходы, на которые я бы не решился в 20 лет

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман оценил игру одноклубника Михаила Сергачёва.



«Он делает такие ходы, на которые я не решился бы в 20 лет. Да и сейчас, пожалуй, тоже», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 20-летний Сергачёв провёл 45 матчей в регулярном чемпионате. На его счету две заброшенные шайбы и 16 результативных передач при показателе полезности «+5» и 14 минутах штрафного времени.



В прошлом сезоне Сергачёв набрал 40 (9+31) очков в 79 матчах «регулярки» НХЛ.До перехода в стан «молний» россиянин находился в системе «Монреаль Канадиенс», но провёл за канадскую команду всего четыре игры.

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 49 матчах 76 очков.