Индрашис: в рижском «Динамо» играют мои друзья, но это спорт

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:2).



«Хорошие чувства, очень хорошие. Я же 100-й гол сегодня забил, конечно, знал об этом. Ждал и наконец-то случилось. Жалко ли Ригу? Это игра, это спорт. Ты не смотришь на соперника. Конечно, в рижском «Динамо» играют мои друзья, но это игра.



Сегодня получился тяжёлый матч. Трудно сказать, почему так случилось. Может быть, не наш день был в начале игры. Давно не могли обыграть сначала «Спартак», потом Ригу. Обыграли, надеюсь, теперь начнутся новые серии.



Майоне думал, что я буду бросать. Я ему показал это движение, он поверил, что буду бросать. Удачно получилось. Вратарь, скорее всего, тоже ждал броска, поэтому уже и не успел», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» М — «Динамо» Р: Индрашис «раздел» Майоне и забил красивейший гол