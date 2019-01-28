Разин: «Северсталь» создала себе проблемы и героически их преодолела

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного матча с подольским «Витязем» (2:1 Б).



«Два дня назад была совершенно другая игра: более эмоциональная, более живая. А сегодня была вязкая. Мы сами себе создали проблемы в виде ненужных удалений, но героически это преодолели, сравняли счёт и заслуженно победили. Поздравляю команду с победой. Спасибо болельщикам за поддержку», — приводит слова специалиста официальный сайт череповецкого клуба.

«Северсталь» одолела «Витязь» в серии буллитов

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился форвард команды гостей Борна Рендулич. На 56-й минуте «Северсталь» сумела сравнять счёт: гол в большинстве забил Дмитрий Марковин. В оставшееся время и в овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева — победный бросок реализовал Александр Петунин.