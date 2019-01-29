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СКА одержал пятую победу подряд, одолев «Металлург»

СКА одержал пятую победу подряд, одолев «Металлург»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Команда из Санкт-Петербурга оформила серию из пяти побед.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, дебютный гол в матче был забит на 35-й минуте: точным броском отметился форвард команды хозяев Роман Любимов. На 43-й минуте подопечные Ильи Воробьёва сумели сравнять счёт благодаря голу Алексея Бывальцева. Вскоре петербургский клуб вышел вперёд, шайбу в актив записал Наиль Якупов. Точку поставил гол Сергея Плотникова в пустые ворота «Металлурга».

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1:3
0:0, 1:0, 0:3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Любимов (Береглазов, Ольшанский) – 34:23 (5x5), 1:1 – Бывальцев (Гавриков) – 42:19 (5x5), 1:2 – Якупов (Прохоркин, Гусев) – 49:16 (5x5), 1:3 – Плотников (Каблуков) – 59:56 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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