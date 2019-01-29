СКА одержал пятую победу подряд, одолев «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Команда из Санкт-Петербурга оформила серию из пяти побед.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, дебютный гол в матче был забит на 35-й минуте: точным броском отметился форвард команды хозяев Роман Любимов. На 43-й минуте подопечные Ильи Воробьёва сумели сравнять счёт благодаря голу Алексея Бывальцева. Вскоре петербургский клуб вышел вперёд, шайбу в актив записал Наиль Якупов. Точку поставил гол Сергея Плотникова в пустые ворота «Металлурга».

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19