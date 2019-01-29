Марьямяки: «Йокерит» заслужил победу и забил отличные голы

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1).



«Мы начали матч не так, как хотели, было несколько удалений, хозяева очень хорошо играли в первом периоде. Еще вчера мы проводили тренировку в Финляндии, а затем уже вылетели сразу на игру в Уфу. Считаю, второй и третий периоды провели хорошо, забили отличные голы и заслужили победу», — приводит слова тренера официальный сайт клуба из Уфы.

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Йокерита»

Счёт был открыт на 12-й минуте встречи: заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий финского коллектива Сакари Маннинен. На 36-й минуте равновесие на табло восстановил форвард «Салавата» Йоонас Кемппайнен, но вскоре гости вновь вышли вперёд благодаря голу Никласа Йенсена. На 48-й минуте «Йокерит» упрочил преимущество усилиями Петера Регина. В концовке в пустые ворота «Салавата» забил Марко Анттила.