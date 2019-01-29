С. Зубов — о счёте 1:0: винить в этом нужно двух голкиперов

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от выигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:0).



«Нашу команду поздравляю с победой. Сегодня тяжёлое начало было. Винить в этом счете нужно двух вратарей, которые показали великолепную игру. Голов могло быть намного больше, моментов для этого было создано предостаточно как с одной стороны, так и с другой. Переводим дух. Следующая игра такая же важная, как сегодняшняя», — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика».

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 25-й минуте — точный бросок на свой счёт записал форвард команды гостей Дамир Рахимуллин. Шайба стала единственной в матче. Шат-аут записал на свой счёт голкипер ХК «Сочи» Константин Барулин.