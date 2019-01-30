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Назаров: чтобы уравнять шансы, у команд из топ-4 график КХЛ должен быть сложнее

Назаров: чтобы уравнять шансы, у команд из топ-4 график КХЛ должен быть сложнее
Хоккей / КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о проблеме календаря в Континентальной хоккейной лиге.

«Насколько критично могут сказаться сложные выезды на состоянии команд, особенно в конце сезона, когда уже нет свежести, – это серьёзный вопрос. Бывает, приезжаешь с дальнего выезда, а в обойме нет четырёх человек. Соответственно, нужна длинная «лавка», но не все клубы могут себе позволить усилить состав.

Лучший вариант, на мой взгляд, таков. Сильные команды из топ-4 каждой конференции должны играть по более сложному графику, более низкие места — получать график полегче. Так мы хоть как-то уравняем шансы. У нас же зачастую сильный клуб получает расписание лучше, нежели средняя команда или клуб-аутсайдер. Знаете, как в НХЛ: сильный выбирает на драфте последним, слабый – первым. В нашей ситуации вместо драфта выступают перелёты по необъятной России», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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