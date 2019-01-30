«Ак Барс» объявил состав на московский выезд

Сегодня, 30 января, «Ак Барс» отправился в Москву, где проведёт два матча регулярного чемпионата КХЛ – с ЦСКА (31 января) и «Спартаком» (2 февраля), информирует официальный сайт казанского клуба.

В составе «барсов» на выезд отправились 26 хоккеистов:

Вратари: Артур Мисбахов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;



Защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Андрей Марков, Роман Манухов, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;



Нападающие: Джастин Азеведу, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Андрей Попов, Александр Свитов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.